Angestellt KW 20

Der Fachbereich Psychologische Forschungsmethoden und Medienbasierte Wissenskonstruktion der Fakultät für Ingenieurwissenschaften sucht einen oder zwei studentische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen für 8- 14 Stunden in der Woche. Euer Aufgabenbereich liegt in der Entwicklung von Prototypen für empirische Studien des Fachgebiets und studentischer Abschlussarbeiten. Darüber hinaus unterstützt ihr das Team bei der Steuerung und Datenarchivierung von Versuchen und der Beschaffung, Installation und Wartung von Computersystemen.

Wenn ihr fundierte Kenntnisse in objektorientierter Softwareentwicklung (z.B. Java, C#) habt , euch mit der routinierten Anwendung von Web-Programmiersprachen (z.B. Javascript, PHP) auskennt und Grundlegende Erfahrungen mit relationalen und/oder dokumenten-basierten Datenbanken vorweisen könnt, könnte das euer neuer Traumjob, sein! Die Stelle ist zwar zunächst auf 6 Monate befristet, es besteht aber die Option auf eine längerfristige Zusammenarbeit. Neben einer vielseitigen Tätigkeit und der der Mitarbeit in einem netten Team wird euch auch die Möglichkeit geboten mit den innovativsten Medien zu arbeiten. Sollte nun euer Interesse geweckt worden sein, schickt einfach eine Kurzbewerbung an jennifer.leuthen@uni-due.de.

Fühlt ihr euch in der Welt der Organisation zuhause?

Wenn ja, ist der Job, den das Institut für Ostasienwissenschaften in Duisburg gerade anbietet, genau der richtige für euch. Gesucht wird für 8 Stunden in der Woche eine SHK, die unterstützend in der Organisation der Bewerbungsprozesse für die ostasienwissenschaftlichen Masterprogramme tätig wird und darüber hinaus sowohl die Organisation der Eignungsfeststellung mitübernehmen kann als auch die Betreuung, Beratung und Begleitung der Studienbewerber und Studienanfänger übernimmt. Du solltest jedoch neben Organisationstalent, auch eine gute Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität mitbringen und hervorragende Englisch und Deutschkenntnisse vorweisen können. Die Stelle ist zunächst bis zum 31.10. befristet, es besteht allerdings auch die Möglichkeit auf Verlängerung. Bewerbungen könnt ihr bis zum 28.5. an Melanie.wacker@uni-due.de senden.

Für die ganz kurzentschlossenen unter euch habe ich auch noch einen ganz heißen Karrieretipp. Denn heute findet wieder die Firmenkontaktmesse ConPract- Connect to practice statt. Die Messe findet ihr im Glaspavillon am Campus Essen und sie beginnt 10 Uhr und endet um 17 Uhr. Hier habt ihr die Möglichkeit direkt in Kontakt mit den großen Arbeitgebern der Region zu treten. Wer weiß, vielleicht findet ihr hier euren Berufseinstieg? Also nichts wie hin!