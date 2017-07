Unikompass vom 05.07.2017

Ein Projekt der Folkwang Universität der Künste zeigt Werke von Studierenden des Studienganges Fotografie. Unter dem Titel: „My life your attitude“ könnt ihr die Arbeiten ansehen. Die Eröffnung ist morgen, Donnerstag um 19.00 Uhr im Atelier und Galerie 52 in der Viehoferstr. 52 in Essen.

Heutzutage sind mobile Geräte wie das Tablet und das Smartphone längst in unserem Alltag angekommen und nicht mehr weg zu denken.

Auch die Kleinsten nutzen diese Geräte bereits in den Schulen. Wenn ihr als zukünftige Lehrer und Lehrerinnen an Schulen unterrichten möchtet, könnt ihr euch in einem Workshop am Freitag auf eben dieses Themenfeld vorbereiten.

Euch wird am Campus Essen gezeigt, wie ihr diese technischen Hilfsmittel gut und sinnvoll einsetzen könnt, um guten Unterricht zu gestalten.

Der Workshop „Tablet – Einsatz im Unterricht“ findet von 10.00 bis 15.00 Uhr in Raum T03 R04 H52 statt.

Ihr habt noch die ein oder andere Hausarbeit, die immer noch statt auf eurem Schreibtisch zu liegen, auf eurer To- Do- Liste im Kopf steht?

Dann sei euch der folgende Thementag ans Herz gelegt, bei dem ihr tatkräftige Unterstützung bekommt.

Egal, ob ihr schon seit 2 Semestern eine Hausarbeit vor euch her schiebt oder prinzipiell Blockaden habt, euch überhaupt an eine zu wagen … Dieser Thementag richtet sich an alle Studierenden, die eine Hausarbeit schreiben möchten.

Jeder Workshop wird zwei mal angeboten, dh. ihr könnt bis zu 6 unterschiedliche Workshops besuchen.

Die Themen reichen vom finden der Fragestellung über das organisieren von Quellen und Wissen bis zum recherchieren.

Um teilzunehmen müsst ihr am Samstag, 15. Juli zum Campus Duisburg zur Fachbibliothek LK kommen.

Der Thementag geht von zehn bis viertel vor fünf.