Campus NRW: Semesterstart

Werdegang

Erste Radio- und Fernseherfahrungen sammelte Mona bereits durch Nebenjobs und Praktika beim Westdeutschen Rundfunk in Köln und Düsseldorf. Studiert in Duisburg. Kommt aber aus Essen. Klingt komplizierter als es ist, denn Job und Praktikum sind mittlerweile vorüber und die Uni wird meist nur mäßig besucht. Am besten lernt es sich ja bekanntlich von zu Hause aus. So schafft sie also irgendwie ihren Bachelorabschluss in angewandten Kognitions- und Medienwissenschaften und befindet sich aktuell in ihrem Masterstudium.

Vier Jahre Studium mussten vergehen bis es sie endlich zu CampusFM führte. Aber wie sagt man so schön: besser spät als nie. Denn dort wurde sie herzlich empfangen und darf seit November 2018 das Team als Redakteurin in Wort- und Musikredaktion unterstützen.