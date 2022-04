Der CampusFM 00stermarathon!

Am Ostersonntag (17. April) gehen wir mit euch auf eine musikalische Zeitreise zurück in die 2000er! Wir schauen zurück auf die Jahre 2000-2009 und das in zehn Stunden – jedes Jahr in einer Stunde. Los geht’s ab 10 Uhr mit dem Jahr 2000. Was waren die Hits, was waren die Trends und welche Songs sind echte Geheimtipps? Ihr erfahrt es bei uns am Ostersonntag – Also: Einschalten zum großen CampusFM 00stermarathon!

10-11 Uhr: 2000

11-12 Uhr: 2001

12-13 Uhr: 2002

13-14 Uhr: 2003

14-15 Uhr: 2004

15-16 Uhr: 2005

16-17 Uhr: 2006

17-18 Uhr: 2007

18-19 Uhr: 2008

19-20 Uhr: 2009

20-21 Uhr: 2010 + Aftershowparty