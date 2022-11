Hörsaal LX in Duisburg besetzt

Seit diesem Semester wohnt Clara in Duisburg und studiert Sozioökonomie Master. Bevor Clara beim Radio gelandet ist, hat sie vor allem geschrieben: Mit 12 Jahren Buchrezensionen für die lokale Buchhandlung, mit 17 über Konzerte und Festivals für die lokale Jugendzeitung und (fast) während ihres gesamten Bachelors in Tübingen für das dortige Campusmagazin @kupferblau. Doch seit sie letztes Jahr ihren eigenen Podcast mit einer guten Freundin startete, entdeckte sie ihre Liebe zu Audio und damit auch zum Radio!

Nach dem Bachelor in Politik- und Medienwissenschaften und dem Umzug vom tiefen Schwabenländle in den Ruhrpott suchte Clara deswegen gleich zielstrebig die CampusFM Redaktion auf. Seitdem plant sie fleißig neue Beiträge, nimmt an Workshops teil und lernt, dass auch digitales Radio machen in Pandemiezeiten funktionieren kann. Besonders glücklich ist Clara über die Freiheit bei der Themenwahl, die NRW-weite Vernetzung und den Teamspirit in der Redaktion. 💚