Angestellt vom 17.11.2017

Das Institut für Optionale Studien hat eine Stelle als Studentische Hilfskraft zu besetzen für 15 bis 19 Stunden in der Woche. Eure Aufgaben wären unteranderem:

Unterstützung in der Organisation, allgemeine Bürotätigkeiten und Pflege der Homepage und der Facebook Seite.

Wenn ihr mindestens im zweiten Semester seid, euch gut mit den gängigen Microsoft Office Programmen auskennt und ein selbstständiges Organisationstalents seid, dann bewirbt euch doch einfach bis zum 21.November bei Frau Sabine Dittrich mit euren Bewerbungsunterlagen.

Einsatzort ist in den Weststadttürmen in Essen und gelegentliche am Campus Duisburg.

Das älteste technische Weiterbildungsinstitut Deutschlands, das Haus der Technik, sucht für seinen Standort in Essen eine flexible und zuverlässige Aushilfe. Eure Tätigkeiten wären Begrüßung und Betreuung der Gäste, Einsatzort an der Garderobe und allgemeine Verwaltungsaufgaben. Ihr wär der erste Ansprechpartner, der den Besuchern für Fragen und Antwort parat stehen würdet.

Habt ihr Erfahrung in Sachen Kundenbetreuung und immer ein Lächeln auf den Lippen? Wer sich jetzt angesprochen füllt, sollte sofort zuschlagen und seine Bewerbung mit dem Betreff „KSC“ an Bewerbung@hdt.de senden.

Liebe Fußballfreunde und alle die einen abwechslungsreichen Job suchen aufgepasst! MN Events Dortmund sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt motivierte Arbeitskräfte, die im Gastronomiebereiche bei Bundesligaspielen und Veranstaltungen in den Stadien hier in unserer Umgebung aushelfen können. Von dir wird Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und ein gepflegtes Erscheinungsbild verlangt. Ihr habt die Möglichkeit in allen Servicebereichen einen Einblick zu bekommen. Ob Zapfhahn oder VIP-Lounge, alles ist dabei. Interessiert? Worauf wartet ihr noch? Rann an den Laptop und schickt eine Kurzbewerbung mit Foto an oender.bulut@mn-events.com.